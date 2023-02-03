Раскрыт секрет активности в зрелом возрасте

The Star: 84-летняя женщина назвала танцы залогом активности в зрелом возрасте

Ямайская писательница и борец за гражданские права Ивонн Маккала Соберс раскрыла свой секрет активности в зрелом возрасте. Об этом сообщает издание The Star.

84-летняя женщина назвала танцы залогом долголетия и сохранения здоровья и призвала пожилых людей начать заниматься ими. Маккала Соберс заявила, что ее всегда тянуло танцевать. В детстве у нее не было возможности посещать уроки хореографии, потому она осуществила свою мечту, только став взрослой.

Соберс убеждена, что благодаря танцам усиливается выработка «гормона счастья» серотонина, что, в свою очередь, положительно влияет на ее состояние здоровья и настроение. «Мне посчастливилось прожить в Гане, Африка, четыре года. Я всегда танцевала и стремилась к этому, но именно там научилась делать это не только ногами, но и сердцем», — призналась она.

Маккала Соберс подчеркнула, что преимущества танцев невозможно переоценить. По ее мнению, движения под музыку порой помогают пожилым людям лучше, чем традиционная медицина.

Ранее четыре долгожителя, которым исполнилось 100 и более лет, раскрыли свои секреты счастливой жизни. В частности, 101-летняя Роуз Тонти, переехавшая в США из итальянской коммуны Сан-Пьетро-Авеллана после Второй мировой войны, считает, что сохранить здоровье на долгие годы ей помог постоянный труд.