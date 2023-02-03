Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 3 февраля 2023Бывший СССР

Бойцы «Ахмата» заняли опорный пункт в районе Веселого в ДНР

Глава Чечни Кадыров: бойцы «Ахмата» заняли опорный пункт в районе Веселого в ДНР

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса продолжают наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт», — рассказал он. Речь идет о населенном пункте, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР).

Кадыров добавил, что теперь бойцы находятся в более выгодном положении, чем противники. Они намерены продолжить продвигаться по данному направлению. «Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что военные, находящиеся в зоне СВО, отрабатывают уничтожение танков Abrams и Leopard, которые страны Запада передадут Украине. Глава региона отметил, что зарубежные вооружения очень красиво горят.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
Москвичам предрекли мягкую погоду на выходных
На Украине возбудили дело против Пригожина
В России заметили рост спроса на одну категорию товаров
Бойцы «Ахмата» заняли опорный пункт в районе Веселого в ДНР
Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом среди россиян наследием каторжан
Мужчина нашелся живым через восемь месяцев после кремации
Названа главная опасность нейросети ChatGPT
Кадыров сообщил о взятии стратегического опорника в ДНР
Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП на российской трассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.