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22:45, 2 февраля 2023Россия

Кадыров рассказал о «генеральной репетиции» уничтожения танков Leopard и Abrams

Кадыров рассказал о «генеральной репетиции» уничтожения танков Leopard и Abrams в зоне СВО

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные проводят «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard и Abrams, которые западные страны передали Киеву.

«В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хваленых "Леопардов" и "Абрамсов"», — написал он.

По словам Кадырова, солдаты Вооруженных сил (ВС) России уничтожили вражеский транспортер-тягач МТ-ЛБ. Он подчеркнул, что иностранные вооружения «горят очень красиво», отметив, что российские военные продолжают набивать руку в ожидании появления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых видов западной техники.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения о поставках танков Leopard Украине. Он отметил, что большинство граждан Германии «пришли в ужас» из-за решения Шольца передать Киеву танки.

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Марина Совина
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