Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек крах канцлеру ФРГ Шольцу из-за решения по России

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения о поставках танков Leopard Украине. Об этом он высказался в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Макгрегор заявил, что большинство граждан Германии «пришли в ужас» из-за решения Шольца передать Киеву танки. По его словам, немцы обладают опытом и знают свою историю. «Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — подчеркнул военный.

Эксперт добавил, что Первая и Вторая мировые войны, стали трагедией и побудили Германию сформировать механизмы для предотвращения подобных конфликтов с Россией. Поэтому он предрек крах политической карьере Шольца.

«Я не могу представить, чтобы канцлер [Гельмут] Коль или канцлер [Гельмут] Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей <…> Шольц не протянет долго», — заключил Макгрегор.

29 января газета The Washington Post предположила, что решение США передать Украине танки Abrams стало прикрытием для поставок Киеву танков Leopard 2 от Германии. Американская сторона призывала отправить машины немецкого производства, поскольку они более просты для обучения. В свою очередь Берлин потребовал связать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.