Госдеп США подтвердил смерть американца на Украине
Госдеп США подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдепартамент США подтвердил смерть американца на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — сказал представитель ведомства в разговоре с агентством. Имя погибшего не уточняется.
Ранее корреспондент телеканала Fox News Трей Инст сообщил о гибели американского наемника Пита Рида в Артемовске (украинское название — Бахмут).
Осенью 2022 года сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. Уточнялось, что 21-летний американец записался в ряды бойцов так называемого Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В составе подразделения американец отправился под Херсон.