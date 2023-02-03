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23:02, 3 февраля 2023Мир

Госдеп США подтвердил смерть американца на Украине

Госдеп США подтвердил смерть гражданина США на Украине

Фото: KL/ HB / CLH / Reuters

Госдепартамент США подтвердил смерть американца на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — сказал представитель ведомства в разговоре с агентством. Имя погибшего не уточняется.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Трей Инст сообщил о гибели американского наемника Пита Рида в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Осенью 2022 года сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. Уточнялось, что 21-летний американец записался в ряды бойцов так называемого Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В составе подразделения американец отправился под Херсон.

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Марина Совина
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