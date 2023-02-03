В США сообщили о гибели американского наемника на Украине

Корреспондент Fox News сообщил о гибели на Украине американского наемника Пита Рида

Корреспондент телеканала Fox News Трей Инст сообщил о гибели на Украине американского наемника Пита Рида. Он опубликовал соответствующее сообщение журналиста Telegraph Кэмпбелла МакДиармида в своем Twitter.

Сообщается, что о смерти Пита Рида в Артемовске (украинское название — Бахмут) сообщила его семья.

В январе подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что американский медработник пострадал, когда занимался сожжением вещей умерших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, ранение, не совместимое с жизнью, получил технический работник медицинского учреждения.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что в Донбассе погиб колумбийский наемник из Иностранного легиона Украины Элкин Чапарро. По его словам, погибший воевал на стороне ВСУ.