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22:34, 3 февраля 2023Мир

В США сообщили о гибели американского наемника на Украине

Корреспондент Fox News сообщил о гибели на Украине американского наемника Пита Рида

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Корреспондент телеканала Fox News Трей Инст сообщил о гибели на Украине американского наемника Пита Рида. Он опубликовал соответствующее сообщение журналиста Telegraph Кэмпбелла МакДиармида в своем Twitter.

Сообщается, что о смерти Пита Рида в Артемовске (украинское название — Бахмут) сообщила его семья.

В январе подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что американский медработник пострадал, когда занимался сожжением вещей умерших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, ранение, не совместимое с жизнью, получил технический работник медицинского учреждения.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что в Донбассе погиб колумбийский наемник из Иностранного легиона Украины Элкин Чапарро. По его словам, погибший воевал на стороне ВСУ.

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Марина Совина
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