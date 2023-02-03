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12:39, 3 февраля 2023Экономика

Россиянам назвали увеличивающий на 30 процентов заработок фактор

Superjob: владение английским может увеличить заработок москвичей на 5-30 процентов

Фото: unsplash

Владение английским языком на разговорном или свободном уровне может увеличить средний заработок разных специалистов в Москве на 5-30 процентов, такой фактор назван в исследовании Superjob.

Самые востребованные на российском рынке труда иностранные языки — английский и китайский. В топ-5 также попали немецкий, французский и испанский. По данным экспертов, в Москве зарплата юриста, владеющего английским языком, больше на 21 процент, инженера — на 27 процентов, а менеджера по закупкам — на 30 процентов.

Кроме того, за последний год число вакансий, требующих владения китайским языком, увеличилось вдвое. Чаще всего это вакансии для учителей, специалистов ВЭД, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ретейла и производства. В среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18 процентов.

Ранее стало известно, что россиянам для финансовой независимости необходимо 4,3 миллиона рублей накоплений. При этом больше всего для финансовой свободы нужно жителям Санкт-Петербурга (они назвали сумму в 8,7 миллиона рублей), а также Москвы (7,4 миллиона).

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Платон Щукин
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