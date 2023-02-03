В ЛНР заявили о проблемах со связью у украинских военных в Артемовске

Военный эксперт Марочко заявил, что военные ВСУ в Артемовске испытывают проблемы со связью

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости рассказал, что у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Артемовске (украинское название — Бахмут), имеются проблемы со связью. Он уточнил, что они не могут нормально координировать действия.

«На пунктах управления подразделениями вооруженных формирований Украины в населенном пункте Артемовск все чаще стала пропадать как спутниковая, так и радиосвязь», — заявил он.

По словам Марочко, это мешает оперативному управлению войсками, из-за чего нарушается координация действий и возрастают потери в рядах ВСУ. Он также добавил, что отсутствие стабильной связи негативно сказывается на психологическом состоянии рядовых и офицеров.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли в полукольцо Угледар в Донецкой народной республике. По словам Кимаковского, захват идет по той же схеме, что и в Артемовске.