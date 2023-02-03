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06:27, 3 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные взяли в полукольцо Угледар

Советник Пушилина Кимаковский заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли в полукольцо Угледар в Донецкой народной республике, об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока», — пояснил чиновник.

По словам Кимаковского, захват идет по той же схеме, что и в Артемовске, стоит цель взять населенный пункт в клещи.

Советник Пушилина добавил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднен подвоз военнослужащих и боеприпасов, поскольку российские бойцы контролируют трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.

Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ начали стягивать свои резервы под Артемовск. Он подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Кимаковский уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города.

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Марина Совина
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