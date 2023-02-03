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02:51, 3 февраля 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ рассказали о тяжелейших условиях под Артемовском

«МК»: бойцы ВСУ заявили, что вынуждены нести службу в тяжелейших условиях под Артемовском

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что вынуждены нести службу в тяжелейших условиях. Их направляют в зону боевых действий без должной подготовки, не предоставляют амуницию и питание, передает «Московский комсомолец».

По информации дочери одного из военнослужащих, ее отца призвали на службу 14 января, а через два дня он уже находился в Артемовске в составе 57-й бригады.

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Женщина заявила, что бойцов отправили туда без тяжелых вооружений, после обращения к командованию их перебросили на другую позицию, но так и не обеспечили средствами первой необходимости.

Дочь военнослужащего привела ряд интернет-обращений от других военнослужащих. Один из них написал, что боится за своих побратимов, поскольку выполнение приказа командиров обернется гибелью. Он также попросил командование принять меры, поскольку под Артемовском «легло уже много парней».

По словам другого бойца ВСУ, их командир дал приказ не отправлять в госпиталь раненых, если осколочные ранения меньше пятикопеечной монеты, и проводить операции в полевых условиях, а переноски для эвакуации пострадавших нет. Он добавил, что отсутствует нормальное питание, продукты привозят раз в сутки, выдают по полтора литра воды на двоих.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) неподготовленных мобилизованных солдат. Он отметил, что многие из украинцев не проходили курс молодого бойца и не имеют навыков обращения с оружием.

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Марина Совина
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