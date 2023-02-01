В ЛНР сообщили об отправке ВСУ на фронт неподготовленных мобилизованных

Марочко: ВСУ перебрасывают в Константиновку неподготовленных мобилизованных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) неподготовленных мобилизованных солдат. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, многие из свежемобилизованных украинских граждан не проходили курс молодого бойца и не имеют навыков обращения с оружием.

Ранее житель освобожденного российской армией города Соледар в ДНР заявил о колоссальных потерях ВСУ. По его словам, украинское командование вело «на мясо» всех подряд — и мобилизованных, и контрактников.

22 января командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков сообщал, что состав всех вооруженных формирований на стороне Киева может достигать миллиона человек. Российский военнослужащий отметил, что на Украине прошли как минимум шесть волн мобилизации.

16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 19 февраля 2023 года.