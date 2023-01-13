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04:22, 13 января 2023Россия

Житель Соледара заявил о колоссальных потерях ВСУ в городе

Житель Соледара сообщил о колоссальных потерях ВСУ и «валявшихся у подъездов» телах

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Житель освобожденного российской армией города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) заявил о колоссальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинское командование вело «на мясо» всех подряд — и мобилизованных, и контрактников. Местный житель сообщил, что тела погибших украинских солдат «валялись у подъездов». «Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно», — подчеркнул он.

Источник уточнил, что трупы никто не забирал. С первых дней захода украинских войск в город среди бойцов ВСУ были и мобилизованные, и контрактники, указал он.

В четверг, 12 января, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и взятие под контроль Соледара.

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Марина Совина
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