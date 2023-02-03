США уличили в дезинформации по поставкам вооружений

Аналитик Асафов заявил, что США намеренно затягивают конфликт с Россией

США намеренно не называют конкретных сроков поставки различных видов вооружений Украине, а также могут указывать ложные сроки, чтобы дезинформировать Россию и не допустить превращение поставленных систем в легкую мишень. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политический аналитик Александр Асафов.

«Если будут объявлены четкие и понятные сроки доставки танков, ракет, они могут быть определены в качестве целей России. А вот если сроки размазаны, каналы непонятны все становится несколько сложнее. Так что нам необходимо учитывать фактор военной дезинформации», — считает Асафов.

Он добавил, что США не заинтересованы в скорейшем прекращении украинского конфликта, будь то мир посредством переговорного или другого процесса. На это указывают и объективные причины, и объемы и сроки военной помощи.

Их задача — затянуть конфликт, чтобы Россия потратила как можно больше сил. Надо давать обещания, поддерживать дух, идти на уступки, но так, чтобы противостояние не прекращалось. Именно с этим связаны неоптимистичные сроки поставки танков и небольшое их число. На самом же деле, поставить в Украину американские танки, находящиеся в Европе, намного проще, чем перебрасывать их через Атлантику Александр Асафов аналитик

Асафов заключил, что задача Вашингтона — закрепление текущей ситуации. Он также допустил, что потенциальное завершение конфликта мыслится в парадигме грядущих выборов президента США, поскольку американское участие в достижении мира может усилить предвыборную кампанию.

Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые были разработаны компанией Boeing, не будут развернуты на Украине в ближайшее время. Поставки будут осуществлены только через девять месяцев, обозначает такие сроки агентство Bloomberg.

GLSDB, которые должны войти в новый пакет военной помощи США Киеву, представляет собой комбинацию высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя.