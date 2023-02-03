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09:59, 3 февраля 2023Мир

Обозначены сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS

Bloomberg: США отправят Киеву высокоточные снаряды GLSDB для HIMARS только через 9 месяцев

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые были разработаны компанией Boeing, не будут развернуты на Украине в ближайшее время. Поставки будут осуществлены только через девять месяцев, обозначает такие сроки агентство Bloomberg.

GLSDB, которые должны войти в новый пакет военной помощи США Киеву, представляет собой комбинацию высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Снаряды можно запускать из ракетных комплексов M270 и HIMARS. Их дальность, согласно данным опрошенных Reuters экспертов, превышает 150 километров. По словам одного из чиновников, первоначально на вооружения Boeing будет выделено не более 200 миллионов долларов.

Кроме того, в новый пакет помощи войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя поставки Киеву вооружений, заявила, что страны Запада не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

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Алина Гончарова
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