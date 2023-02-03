Врач годами занимался сексом с пациентами и подсаживал их на опиоиды

65-летний остеопат из США подсадил на опиоиды трех пациентов и занимался с ними сексом

65-летнего врача из США обвинили в многочисленных случаях мошенничества и сексе с пациентами, которых он сам подсадил на опиоидные обезболивающие. Об этом сообщает WFMJ-TV.

Остеопат Джеффри Саттон из города Найлс, штат Огайо, признал себя виновным в 52 случаях мошенничества в сфере здравоохранения и нарушениях федеральных законов, регулирующих использование сильнодействующих медицинских веществ.

Следствию удалось установить, что Саттон с января 2015 по январь 2021 года выписывал своим пациентам ненужные по медицинским показателям препараты и выставлял счета за них различным программам здравоохранения штата. Кроме того, он подсаживал на опиоиды своих клиентов и как минимум с тремя из них регулярно занимался сексом в обмен на эти лекарства.

Известно также, что Саттон длительное время держал пациентов на огромных дозах лекарств, которые не снижал, даже если его просили об этом. При этом он игнорировал то, что у некоторых из них были диагностированы психические расстройства, которые могли усугубиться из-за опиоидов.

В феврале 2021 года Саттон добровольно сдал сертификат Управления по борьбе с наркотиками США, который позволял ему назначать препараты, содержащие наркотические вещества. В сентябре того же годе было приостановлено действие его врачебной лицензии. Окончательный приговор по делу врача будет вынесен 23 мая.

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