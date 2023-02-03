Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 3 февраля 2023Россия

США обвинили в превращении украинцев в «вымирающий вид»

Депутат Госдумы Белик обвинил США в превращении украинцев в «вымирающий вид»
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик осудил американские власти за поддержку эскалации на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Белик обвинил США в превращении украинцев в «вымирающий вид». По его словам, Вашингтон занимается этим, желая навредить России чужими руками. Белик добавил, что в США понимают неустойчивость своей позиции, поэтому могут предложить Москве трек по замораживанию конфликта на Украине. Он предположил, что это произойдет в ближайшее время.

«Вашингтон попытается сохранить свое лицо с минимальными потерями. Но по факту это будет обязательно обман и возможность вдохнуть дополнительные военные силы в Украину, даже если для этого придется отправить целые легионы иностранных граждан. Сегодня в Белом доме не с кем говорить, да и не о чем», — заключил парламентарий.

Ранее США предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю полученную от Вашингтона помощь. Издание WP сообщало, что подобные заявления были сделаны в условиях снижения общественной поддержки Украины среди американцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
В ЛНР заявили об усилении караульной службы в Харькове
В Армении начали продажу обесценившихся на Западе российских акций
Наркоторговец попал за решетку из-за таксы своей возлюбленной
Названы истинные цели визита Блинкена в Китай
Стало известно об эффективности штрафов против мата
Роспотребнадзор заявил о способности «кракена» уклоняться от иммунной защиты
Раскрыт фактор долгой жизни у млекопитающих
Девушка натянула боди бренда Кардашьян со словами «не могу дышать»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.