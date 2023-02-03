США обвинили в превращении украинцев в «вымирающий вид»

Депутат Госдумы Белик обвинил США в превращении украинцев в «вымирающий вид»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик осудил американские власти за поддержку эскалации на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Белик обвинил США в превращении украинцев в «вымирающий вид». По его словам, Вашингтон занимается этим, желая навредить России чужими руками. Белик добавил, что в США понимают неустойчивость своей позиции, поэтому могут предложить Москве трек по замораживанию конфликта на Украине. Он предположил, что это произойдет в ближайшее время.

«Вашингтон попытается сохранить свое лицо с минимальными потерями. Но по факту это будет обязательно обман и возможность вдохнуть дополнительные военные силы в Украину, даже если для этого придется отправить целые легионы иностранных граждан. Сегодня в Белом доме не с кем говорить, да и не о чем», — заключил парламентарий.

Ранее США предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю полученную от Вашингтона помощь. Издание WP сообщало, что подобные заявления были сделаны в условиях снижения общественной поддержки Украины среди американцев.