В ЛНР сообщили о взятии под контроль Белогоровки

Глава Лисичанска Скорый заявил о взятии под контроль Белогоровки в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) взяли под контроль поселок городского типа Белогоровка. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главы Лисичанска Андрея Скорого сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Скорого, населенный пункт перешел под контроль российской армии еще 2 февраля. «Вчера Лисичанск освободил свою территорию благодаря нашим российским войскам. Белогоровка уже наша, оттуда уже местных жителей привезли сюда, люди плакали», — рассказал он.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные в скором времени возьмут Артемовск (украинское название — Бахмут) в огневое кольцо. Он отметил, что в настоящий момент они уже закрепились на восточных рубежах и контролируют все подходы к городу.