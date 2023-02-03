Байден проигнорировал вопросы про китайский разведывательный шар

Байден отказался отвечать на вопросы про китайский «шпионский» шар

Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов про китайский разведывательный воздушный шар. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления, посвященного рекордным показателям роста рабочих мест в стране, представители СМИ попытались выяснить, как и когда американский лидер намерен убрать «шпионский» шар. Однако Байден отказался отвечать на их вопросы. «Если хотите, спрашивайте об экономике, но я не буду отвечать на другие вопросы, иначе вы про нее ничего не напишете», — заявил президент.

Он также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.