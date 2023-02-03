Байдена призвали отправить контрактников США на Украину

Politico: офицер Виндман призвал Байдена отправить контрактников США на Украину

Администрация президента США Джо Байдена должна отправить на Украину американских контрактников для помощи Киеву. К этому призвал Вашингтон офицер армии США в отставке, ветеран войны в Ираке Александр Виндман, передает Politico.

По информации издания, план Виндмана состоит в том, чтобы отправить на Украину от 100 до 200 опытных американских военнослужащих и внедрить их в небольшие подразделения вблизи линии фронта. Основной их целью должно стать обучение украинских военных ремонту пострадавшей западной техники.

По мнению офицера, такой шаг необходим, чтобы поддерживать поставленное Киеву оборудование в рабочем состоянии. Он отметил, что на данный момент технику ремонтируют в Польше, поэтому ремонт занимает много времени. Виндман также увидел проблему в пропускной способности польско-украинской границы, через которую идут поставки всех вооружений.

Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи в течение девяти месяцев начнут поставки на Украину высокоточных боеприпасов большой дальности GLSDB, которые были разработаны компанией Boeing. В него также войдут противопехотные мины Claymore и оборудование для систем Patriot.