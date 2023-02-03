Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины

Bloomberg: США отправят Украине ракеты с GPS-наведением в новом пакете военной помощи

Власти США отправят Украине наземные ракеты с GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи, о котором объявят 3 февраля. Содержание пакета раскрыло агентство Bloomberg.

По информации агентства, Вашингтон в течение 9 месяцев начнет поставки на Украину высокоточных боеприпасов большой дальности GLSDB, которые были разработаны компанией Boeing. Эта система сочетает в себе высокоточную управляемую авиабомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

В новый пакет военной помощи Киеву также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.

Ранее американские чиновники предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США. Издание WP писало, что такие заявления были сделаны на фоне снижения общественной поддержки Украины среди американцев.