Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 3 февраля 2023Мир

Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины

Bloomberg: США отправят Украине ракеты с GPS-наведением в новом пакете военной помощи

Фото: Pixabay

Власти США отправят Украине наземные ракеты с GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи, о котором объявят 3 февраля. Содержание пакета раскрыло агентство Bloomberg.

По информации агентства, Вашингтон в течение 9 месяцев начнет поставки на Украину высокоточных боеприпасов большой дальности GLSDB, которые были разработаны компанией Boeing. Эта система сочетает в себе высокоточную управляемую авиабомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

В новый пакет военной помощи Киеву также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.

Ранее американские чиновники предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США. Издание WP писало, что такие заявления были сделаны на фоне снижения общественной поддержки Украины среди американцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
В Госдуме призвали создать новые виды войск для призыва на спецоперацию
В Европе обвинили Украину в ущемлении прав нацменьшинств
Восемь человек отравились газом в российском регионе
Немецкая община Крыма призвала Шольца одуматься насчет поддержки Украины
В ЛНР заявили о проблемах со связью у украинских военных в Артемовске
Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины
Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из России в США
Посол раскрыл число российских военных инструкторов в ЦАР
В Европе призвали «убедить» ЮАР отказаться от сотрудничества с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.