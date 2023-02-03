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06:12, 3 февраля 2023Мир

ЦАР пообещала в полной мере расследовать гибель российских журналистов

Посол Бикантов: ЦАР заверила, что примет все меры для расследования гибели журналистов РФ

Фото: Unsplash.com

Центральноафриканская республика (ЦАР) пообещала в полной мере расследовать гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, несмотря на сложную обстановку в регионе. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в государстве Александр Бикантов.

По его словам, расследование является одним из приоритетных направлений в диалоге с официальными лицами ЦАР.

«Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В целом, центральноафриканская сторона демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия», — указал Бикантов.

Он пояснил, что в регионе, где в 2018 году произошло убийство россиян, неоднократно происходили вспышки активности вооруженных группировок и внутренняя миграция.

Бикантов ранее заявил, что, по предварительным данным, журналистов убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. До этого заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что основным мотивом для убийства журналистов считается грабеж.

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Марина Совина
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