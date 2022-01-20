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Раскрыты подробности убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Новый посол России в ЦАР Бикантов: 3 журналистов в 2018 году убили боевики группировки 3R

Фото: Sia Kambou / Reuters

Новый российский посол в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов раскрыл подробности убийства в 2018 году трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченкова. Его слова приводит РИА Новости.

По предварительным данным, их убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Бикантов отметил, что журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю, на которой их и остановили боевики. В декабре 2020 года 3R напала на столицу ЦАР Банги, погибло много мирных жителей, напомнил посол. «Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — пояснил он.

13 января 2020 года заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что основным мотивом для убийства журналистов считается грабеж. Вдова одного из погибших усомнилась в этой версии и подчеркнула, что версия выдвигается без доказательств.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, были застрелены 30 июля 2018 года при до конца не выясненных обстоятельствах. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота.

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Марина Совина
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