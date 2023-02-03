В Белом доме прокомментировали решение Блинкена отложить визит в Китай

Белый дом назвал решение госсекретаря США Блинкена отложить визит в Китай самостоятельным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить визит в Пекин. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер сообщила, что подобное решение политик принял самостоятельно в связи с китайским аэростатом, появившимся в небе над Штатами. «Президент [США Джо Байден] согласился с решением госсекретаря не отправляться в поездку», — добавила она. Пресс-секретарь также рассказала о консенсусе в администрации относительно неуместности визита в Китай в настоящий момент.

О намерении Блинкена отложить предстоящую поездку в Китай стало известно 3 февраля. Отмечалось, что госсекретарь не хочет, чтобы тема аэростата оказалась доминирующей на переговорах.