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23:06, 3 февраля 2023Мир

В Белом доме прокомментировали решение Блинкена отложить визит в Китай

Белый дом назвал решение госсекретаря США Блинкена отложить визит в Китай самостоятельным
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить визит в Пекин. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер сообщила, что подобное решение политик принял самостоятельно в связи с китайским аэростатом, появившимся в небе над Штатами. «Президент [США Джо Байден] согласился с решением госсекретаря не отправляться в поездку», — добавила она. Пресс-секретарь также рассказала о консенсусе в администрации относительно неуместности визита в Китай в настоящий момент.

О намерении Блинкена отложить предстоящую поездку в Китай стало известно 3 февраля. Отмечалось, что госсекретарь не хочет, чтобы тема аэростата оказалась доминирующей на переговорах.

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Варвара Кузьмина
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