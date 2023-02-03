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09:00, 3 февраля 2023Ценности

Девушка натянула боди бренда Кардашьян со словами «не могу дышать»

Блогерша Бекки заказала в сети боди бренда Skims и не смогла дышать при его примерке

Кадр: @lifeofbecky

Блогерша Бекки (фамилия неизвестна) с никнеймом @lifeofbecky натянула заказанное в сети боди бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян со словами «не могу дышать». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела в интернет-магазине данный предмет гардероба размера M стоимостью 62 доллара (примерно 4,3 тысячи рублей). На официальном сайте указано, что изделие корректирует силуэт, моделирует и приподнимает ягодицы, а также обеспечивает поддержку груди. Однако у юзерши возникли проблемы при примерке, поскольку наряд оказался тесным. «Боже мой, я не могу дышать. В моих ногах прекращается кровообращение», — заявила она.

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В свою очередь, зрители выразили свое мнение в комментариях. «У меня есть такое же. Я порвала его на днях, пытаясь надеть», «У меня тоже есть корректирующее боди размера S-M, и, когда я его наконец натянула, застежка лопнула», — отметили пользователи.

В январе сообщалось, что блогерша Николь Терри заказала в сети шорты бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и разозлилась во время примерки. Девушка рассказала, что приобрела данный предмет гардероба розового цвета за 45 фунтов стерлингов (примерно 3900 рублей). Однако когда она его надела, то осталась недовольна внешним видом и посадкой изделия.

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Карина Черных
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