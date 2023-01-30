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10:09, 30 января 2023Ценности

Купленные в сети шорты бренда Кардашьян разозлили девушку во время примерки

TikTok-блогершу Николь Терри разозлила форма шортов бренда Skims во время примерки

Кадр: @NICOLEEE271 / TikTok

Блогерша Николь Терри заказала в сети шорты бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и разозлилась во время примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела данный предмет гардероба розового цвета за 45 фунтов стерлингов (примерно 3900 рублей). Однако когда она его надела, то осталась недовольна внешним видом и посадкой изделия. Так, шорты были чрезмерно широкими и не держали форму. «Когда ты разорился и заранее купил себе подарок на День святого Валентина, а потом оказалось, что это самая уродливая вещь на свете», — заявила автор видео.

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Зрители оценили продемонстрированный блогершей наряд в комментариях. «Это шорты, которые выдают в младших классах школы на физкультуре», «Верни их, это слишком дорого», «Отправь их обратно», — отметили юзеры.

Ранее в январе сообщалось, что блогерша с никнеймом @bbysarita купила в сети бикини бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и удивилась его размеру. Так, она приложила к полоскам ткани чипсы, полностью прикрыв ими материал изделия.

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Карина Черных
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