Купленное в сети бикини бренда Ким Кардашьян размером с чипсы удивило блогершу

Блогерша купила бикини бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его размеру с чипсы

Блогерша с никнеймом @bbysarita купила в сети бикини бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и удивилась его размеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала приобретенный за 28 долларов (примерно 1,9 тысячи рублей) бюстгальтер с треугольными чашками и стринги, за которые заплатила 14 долларов (примерно 1 тысяча рублей). При этом она приложила к полоскам ткани чипсы, полностью прикрыв ими материал изделия.

«Если вы присматривались к микро-бикини Skims и задавались вопросом о его размере, то вот чипсы из тортильи для масштаба», — отметила юзерша.

Зрители оценили продемонстрированный предмет гардероба в комментариях. «У меня большая грудь. Если бы я появилась в таком купальнике на публике, кто-нибудь вызвал бы полицию», «Моя сестра случайно его заказала и назвала пиратской повязкой на глаз», «Данное бикини отлично подходит для загорания на заднем дворе. Но на публике я бы чувствовала себя очень некомфортно», — заявили пользователи сети.

Ранее в январе сообщалось, что блогерша неправильно надела наряд бренда Skims и восхитила зрителей. На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном платье до пола с длинными рукавами и П-образным декольте.