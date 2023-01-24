Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:18, 24 января 2023Ценности

Блогерша неправильно надела платье бренда Кардашьян и восхитила зрителей

Блогерша imaanduh надела платье бренда Skims задней стороной вперед и восхитила зрителей

Фото: @imaanduh

Блогерша с никнеймом imaanduh неправильно надела наряд бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 284 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном платье до пола с длинными рукавами и П-образным декольте. На официальном сайте стоимость данного изделия составляет 88 долларов (примерно шесть тысяч рублей). При этом она отметила, что намеренно примерила указанный предмет гардероба задней стороной вперед, чтобы вырез обнажал спину, а не бюст.

В свою очередь пользователи сети высказали свое мнение об увиденном в комментариях. «У меня тату на спине, и я задумалась о покупке этого дорогого платья», «Ты сделала это платье стильным», «Теперь я хочу его приобрести!» — написали юзеры.

В ноябре сообщалось, что блогерша Таалия Весс заказала комбинезон бренда Skims и получила «костюм аквалангиста». Девушка рассказала, что приобрела изделие, которое, согласно указанному размеру, соответствовало параметрам ее фигуры. Однако при примерке юзерша поняла, что наряд оказался узким и тесным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил Тимошенко
В Геническе нашли заминированный крупный тайник с оружием и взрывчаткой
Депутатов предложили лишать мандатов за пропуск заседаний в течение полугода
Посол России рассказал о планах Эстонии подставить Санкт-Петербург под прицел
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Подмосковье попало на видео
Фанат Дрейка упал с балкона во время концерта
В ДНР сообщили о перебросе резервов украинской армии в Марьинку
Топ-менеджеров крупнейшей авиакомпании России заподозрили в коррупции
Блогерша неправильно надела платье бренда Кардашьян и восхитила зрителей
Российскому майору дали три года за хищение шлемов и масок на 22 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.