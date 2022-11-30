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11:36, 30 ноября 2022Ценности

Блогерша заказала комбинезон бренда Кардашьян и получила «костюм аквалангиста»

Блогерша Таалия Весс заказала комбинезон бренда Skims и получила «костюм аквалангиста»

Кадр: @taaliaves

Блогерша Таалия Весс заказала комбинезон бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и получила «костюм аквалангиста». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела изделие, которое, согласно указанному размеру, соответствовало параметрам ее фигуры. «Я никогда не носила одежду марки Skims, но когда увидела, что они выпустили этот костюм супергероя / Женщины-кошки / Черной вдовы, решила попробовать», — пояснила она.

Однако при примерке юзерша поняла, что наряд оказался узким и тесным. Так, на размещенных кадрах она предстала в данном предмете гардероба черного цвета с молнией в передней части изделия и с длинными рукавами, в отверстия которых с трудом продела руки. Весс отметила, что костюм сделал плоскими ее формы. «Я не могу в нем дышать», — заявила автор видео, добавив, что собирается вернуть комбинезон в магазин.

В свою очередь зрители оценили наряд инфлюэнсерши в комментариях. «Ты случайно получила корсет», «Это костюм аквалангиста», «Ты выглядишь великолепно. Может, стоит попробовать размер побольше?» — написали они.

Ранее блогерша Анастасия Артемиу заказала на сайте Amazon копию наряда бренда Skims и получила «грязное» платье.

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Алина Гостева
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