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19:42, 10 ноября 2022Ценности

Блогерша заказала копию наряда бренда Кардашьян и получила «грязное» платье

Блогер TikTok Анастасия Артемиу заказала копию наряда бренда Skims и осталась недовольна

Кадр: @anastasiaartemiou

Блогерша Анастасия Артемиу заказала на сайте Amazon копию наряда бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и получила «грязное» платье. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка позировала в облегающем предмете гардероба коричневого цвета длины макси на лямках. При этом она отметила, что приобретенное за 25 долларов (примерно 1500 рублей) изделие оказалось порвано. Кроме того, по словам юзерши, платье не корректировало фигуру, как ожидалось.

В свою очередь зрители заметили другие недочеты наряда. Так, они заявили, что он выглядит поношенным. «Посмотри на подмышечную часть с левой стороны. Кажется, это платье уже носили. Похоже на пятна от дезодоранта», «Это платье выглядит грязным. На нем масляные пятна и дыра. Отправь его обратно», «Кажется, я вижу пятна под мышками», — прокомментировали они.

В октябре блогерша Элли Ярими из США примерила наряд бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и сравнила себя с публичной женщиной. Американку возмутило, что изделие оказалось прозрачным.

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Карина Черных
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