Женщина примерила комбинезон бренда Кардашьян и сравнила себя с проституткой

Блогерша Элли Ярими примерила комбинезон бренда Кардашьян и возмутилась его прозрачностью

Блогерша Элли Ярими из США примерила наряд бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и сравнила себя с публичной женщиной. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, женщина рассказала, что за 114 долларов (примерно 7 тысяч рублей) приобрела в сети комбинезон указанной марки. Однако впоследствии она осталась недовольна его дизайном. Так, американку возмутило, что изделие оказалось прозрачным. На размещенных кадрах она продемонстрировала облегающую ее фигуру вещь.

«Я выгляжу, как настоящая проститутка. (...) Вы можете разглядеть мое нижнее белье. Что это такое? Я не могу выйти на улицу в таком виде», — заявила автор видео, потребовав вернуть ей деньги обратно.

Ранее в октябре студентка медицинского вуза Кэтрин Мюллер из США примерила боди бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян со словами «оно причиняет боль».