Литва захотела бойкотировать сессию ПА ОБСЕ

В Литве захотели бойкотировать сессию ПА ОБСЕ в случае участия в ней российской делегации

В Литве хотят бойкотировать сессию Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая будет проходить в конце февраля в Вене, в случае если на нее допустят представителей России. Об этом заявила глава литовской делегации в ПА ОБСЕ Вилия Алекнайте-Абрамикене, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящий момент литовская сторона ожидает решения правительства Австрии. «Если оно не учтет позицию по участию российской делегации, для нас возможности работать на сессии не будет», — сказала она.

Алекнайте-Абрамикене подчеркнула, что делегаты от Литвы не считают возможным «сидеть за одним столом с людьми, которые должны быть на скамье военного трибунала».

В ноябре о намерении бойкотировать работу ПА ОБСЕ сообщала и украинская делегация. Как заявила ее член Евгения Кравчук, в Киеве намерены придерживаться этой линии, пока организация не исключит представителей России.