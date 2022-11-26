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01:13, 26 ноября 2022Бывший СССР

Украина решила бойкотировать ПА ОБСЕ из-за участия России

Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украинская делегация сообщила о решении бойкотировать работу Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пока в ней сохраняется представительство России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) члена украинской делегации, депутата партии «Слуга народа» в Верховной Раде Евгении Кравчук.

По ее словам, Киев намерен придерживаться этой линии, пока организация не исключит представителей РФ. «Бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», — заявила она.

Ранее Польша отказалась пускать российских делегатов на заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Также парламентариям из России отказались выдавать визы для участия в осенней сессии.

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Марина Совина
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