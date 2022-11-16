Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

Сенатор Джабаров заявил, что парламентариям отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Польше

Российским парламентариям отказались выдавать визы для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в польской столице 24-26 ноября. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. Цитату приводит РИА Новости.

«[В ответе главы польской делегации] говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве, (...) допуск упомянутых лиц к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной», — рассказал сенатор.

Джабаров также заявил, что это нарушает Тбилисскую декларацию ПА ОБСЕ 2016 года. Согласно ей, государствам-участникам ОБСЕ должны предоставить беспрепятственный доступ к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.