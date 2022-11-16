Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 16 ноября 2022Мир

Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

Сенатор Джабаров заявил, что парламентариям отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Польше

Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Globallookpress.com

Российским парламентариям отказались выдавать визы для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в польской столице 24-26 ноября. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. Цитату приводит РИА Новости.

«[В ответе главы польской делегации] говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве, (...) допуск упомянутых лиц к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной», — рассказал сенатор.

Джабаров также заявил, что это нарушает Тбилисскую декларацию ПА ОБСЕ 2016 года. Согласно ей, государствам-участникам ОБСЕ должны предоставить беспрепятственный доступ к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»
«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду
Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
В приграничном российском регионе ВСУ обстреляли тракторную стоянку из РСЗО
В России стало рекордно мало работающих пенсионеров
Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.