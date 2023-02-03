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00:15, 3 февраля 2023Россия

Браконьерам в России усложнят жизнь

Ловить браконьеров в России начнут по-новому с 3 февраля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Государственный охотничий контроль с 3 февраля 2023 года начнет работать но-новому — в условиях постоянного рейда. Это означает, что егеря охотнадзора будут находиться на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории. Закон, усложняющий жизнь браконьерам, вступает в силу 3 февраля.

Если раньше рейды были плановыми и задача была — ловить браконьеров, то сейчас акцент решили сместить в сторону профилактики. Режим постоянного рейда подразумевает, что инспекторы всегда находятся в контрольных пунктах, а также ежедневно перемещаются по определенной территории.

Кроме того, поправки дают инспекторам охотнадзора право применять физическую силу и гражданское оружие.

Как отмечает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева, закон также уточняет полномочия Минприроды по принятию соответствующих регламентов.

В ноябре сообщалось, что в Иркутской области браконьеры получили сроки за убийство медведицы и медвежат. Как выяснил суд, они разорили берлогу, убили животных и сделали с ними фото.

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Игорь Дмитров
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