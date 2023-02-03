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20:20, 3 февраля 2023Путешествия

Жена Петросяна возмутилась бомжами и грязью в популярном у россиян городе Турции

Жена Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала Стамбул за грязь и бездомных

Фото: @bruhunova

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала турецкий Стамбул. Негативный отзыв о популярном у российских туристов городе она оставила на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Любви не случилось! Очень грязно. Бездомные всюду лежат, едят, спят. Курят везде и все», — поделилась Брухунова впечатлениями от первого дня поездки. Публикацию супругу юмориста сопроводила хештегом #деньпервый.

В комментариях подписчики разделились во мнении. «Тоже совсем не люблю Турцию. Нравятся в ней только один отель у моря», «12 лет назад Стамбул был другим...», «Шикарный город, не перестаю ему удивляться и наслаждаться. А делают его "не очень" понаехавшие», «Стамбул — это город калейдоскоп: миллион лиц у него и характеров», «Ну кто что видит. Кто-то бомжей и грязь, а кто-то — краски жизни», — написали они.

Ранее в феврале российский продюсер Яна Рудковская показала «чудовищное» место в бизнес-классе Turkish Airlines рейса Стамбул — Москва за полмиллиона рублей. Знаменитость возмутилась, что кресло ничем не отличалось от бюджетного, более того, она не смогла вытянуть ноги во время полета.

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Марк Успенский
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