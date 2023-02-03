Глава Евросовета Мишель прибыл на Украину

Глава Евросовета Мишель заявил о прибытии в Киев для участия в саммите Украина — ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл на Украину для участия в саммите Украина — ЕС. Об этом политик сообщил в Twitter.

«Я снова в Киеве для участия в саммите ЕС — Украина с участием [президента Украины] Владимира Зеленского, [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [главы дипломатии ЕС] Жозепа Борреля», — говорится в его сообщении.

На пятницу, 3 февраля, назначено проведение саммита по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) и обсуждению «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского. «Будет четыре темы: процесс вступления Украины, ответ ЕС, мирный план президента Зеленского из 10 пунктов и глобальная продовольственная безопасность», — сообщали ранее чиновники ЕС.