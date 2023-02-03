Раскрыто влияние грязного воздуха на результаты шахматистов

Management Science: загрязнение воздуха повышает вероятность ошибки у шахматистов

Группа ученых раскрыла влияние качества воздуха на результаты игры шахматистов и выяснила, что загрязнения заставляют совершать больше ошибок. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование в журнале Management Science.

Ученые изучили результаты 121 шахматиста, которые приняли участие в трех турнирах в Германии в 2017, 2018 и 2019 годах. Процесс включал более 30 тысяч шахматных ходов. На площадках, где проводили соревнования, были установлены датчики для измерения уровня содержания углекислого газа и мелкодисперсных частиц PM2,5, загрязняющих воздух.

В итоге был сделан вывод, что увеличение содержания подробных частиц в воздухе повышает вероятность ошибки на 10,8 процента. Исследователи отметили, что подобные вещества негативно сказываются не только на шахматистах, но и на людях, которые занимаются умственным трудом и работают в загрязненных районах.

«Именно случайное воздействие загрязнения воздуха влияет на производительность этих людей. В отношении сопоставимых соперников в одном и том же раунде воздействие различных уровней качества воздуха влияет на качество принимаемых решений», — заявил один из авторов исследования Хуан Паласиос.

Ранее ученые Техасского университета в Остине и Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что воздействие загрязнения воздуха на здоровье человека, экономику и сельское хозяйство резко различается в зависимости от региона, испытывающего на себе влияние климатических изменений.