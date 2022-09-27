Раскрыто влияние аэрозолей и углекислого газа на здоровье людей

Science Advances: влияние углекислого газа и аэрозолей на здоровье зависит от региона

Воздействие загрязнения воздуха на здоровье человека, экономику и сельское хозяйство резко различается в зависимости от региона, испытывающего на себе воздействие изменения климата. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Остине и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья, в которой раскрывается влияние аэрозолей и углекислого газа на различные регионы Земли, была опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи объединили теоретические модели глобального климата с эмпирическими данными об ущербе из-за выбросов загрязняющих веществ-аэрозолей. Аэрозоли представляют собой мелкие твердые частицы и капли жидкости, которые способствуют образованию смога и выбрасываются промышленными предприятиями, электростанциями и выхлопными трубами автомобилей. Были рассмотрены восемь ключевых регионов: Бразилия, Китай, Восточная Африка, Западная Европа, Индия, Индонезия, США и Южная Африка.

В модели каждый из восьми регионов производил одинаковые количества аэрозолей, при этом учитывалось влияние температуры, осадков и качества приповерхностного воздуха. Затем эти данные связали с известными закономерностями между климатом и качеством воздуха и детской смертностью, урожайностью и валовым внутренним продуктом. На заключительном этапе эксперты сравнили общие социальные издержки, обусловленные воздействием аэрозолей, с социальными издержками, связанными с сопутствующими выбросами CO2, и составили глобальные карты комбинированного воздействия аэрозолей и CO2.

Хотя CO2 и аэрозоли часто выбрасываются одновременно во время сжигания топлива, эти два вещества ведут себя по-разному в атмосфере Земли. Углекислый газ оказывает одинаковое влияние на атмосферу Земли вне зависимости от источника и места, где тот находится. Однако аэрозоли оказываются сконцентрированными рядом с источником, поэтому их влияние на климат неоднородно.

Оказалось, что выбросы в некоторых регионах влияют на климат и качество воздуха в 2-10 раз сильнее, чем в других регионах. Социальные издержки выбросов иногда затрагивают соседние регионы в большей степени, чем тот регион, в котором производятся выбросы аэрозолей. Например, локальные выбросы в европейских странах приводят к большему в четыре раза количеству детских смертей за пределами Европы, чем внутри нее. Однако исследователи отмечают, что аэрозольные выбросы всегда вредны как для источника, так и для планеты в целом.