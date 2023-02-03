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14:02, 3 февраля 2023Бывший СССР

Депутат Рады предрек Украине гражданскую войну

Депутат Рады заявил, что договор с Россией может привести к гражданской войне на Украине

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек Украине гражданскую войну в том случае, если власти попробуют заключить договор с Россией или пойдут ей навстречу. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Дубинского, любой договор с Россией может стать причиной гражданской войны, так как значительная часть украинцев «против уступок». При этом, отметил он, есть и те, кто «согласен на все, чтобы вернуться к мирной жизни».

«Две части общества в одной стране, конфликт уже не просто идеологический, этот конфликт уже будет замешан на крови», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что в январе глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс якобы представил мирный план по конфликту на Украине. Он предложил Киеву отдать России около 20 процентов своей территории. Позже Вашингтон опроверг эти сообщения, назвав их беспочвенными слухами.

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Алевтина Запольская
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