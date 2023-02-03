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01:52, 3 февраля 2023Мир

Стало известно о предложении США отдать России 20 процентов Украины за мир

NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал России 20% территории Украины за мир по указанию Байдена

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в середине января представил Украине и России мирный план. Об этом стало известно изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По его информации, американский президент Джо Байден направил руководителя ЦРУ в Киев и Москву со следующим предложением: передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на мир.

Как отмечается в статье, обе стороны отказались от подобных решений по урегулирования. NZZ также сообщает, что, по мнению представителей внешней политики Германии, Байден хотел избежать затяжной войны в Украине.

В материале указано, что только после того, как Бернс потерпел неудачу с предполагаемым планом, американский президент решил поставить Киеву танки Abrams.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

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Марина Совина
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