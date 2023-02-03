В Москве начали тестировать комплекс по фиксации непропуска скорой помощи
ЦОДД заявил, что в Москве начали тестировать комплекс по фиксации непропуска скорой помощи
В столице начали тестировать комплекс, который фиксирует факт непропуска машин спецтранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
По его информации, в настоящее время система установлена для проверки на одной из машин скорой помощи.
«Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — уточнили в ЦОДД.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что необходимо ужесточить наказание за тонировку лобового и передних боковых стекол.