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04:52, 3 февраля 2023Россия

В Москве начали тестировать комплекс по фиксации непропуска скорой помощи

ЦОДД заявил, что в Москве начали тестировать комплекс по фиксации непропуска скорой помощи

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

В столице начали тестировать комплекс, который фиксирует факт непропуска машин спецтранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

По его информации, в настоящее время система установлена для проверки на одной из машин скорой помощи.

«Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — уточнили в ЦОДД.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что необходимо ужесточить наказание за тонировку лобового и передних боковых стекол.

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Марина Совина
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