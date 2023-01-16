В России призвали ужесточить наказание за тонировку машин

Депутат Марданшин призвал ужесточить наказание за тонировку автомобильных стекол

Необходимо ужесточить наказание за тонировку лобового и передних боковых стекол, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру», комментируя новые штрафы для автомобилистов.

Новые штрафы для автомобилистов

Утром 16 января стало известно, что проект постановления правительства России, который предусматривает новые штрафы для автомобилистов, вышел на финальную прямую и в ближайшее время будет направлен в кабмин для окончательного утверждения.

В частности, по новому проекту водителей смогут штрафовать за применение летних шин зимой, за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах.

«Я считаю, что штрафы за шипованную резину летом или отсутствие шипованной резины зимой — это вполне верное решение. Тем более дается возможность российским регионам в зависимости от климатических условий самостоятельно или увеличивать, или уменьшать длительность запрета», — поделился своим мнением Марданшин.

Нужно в первую очередь исходить из того, чтобы предусматривать наказание именно за те нарушения, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения и привести к каким-то серьезным последствиям Рафаэль Марданшин депутат Госдумы

Также депутат сообщил, что обсуждался вопрос ужесточения наказания за потертые трубки и шланги. «Это тоже влияет на безопасность дорожного движения, потому что в любой момент шланг может лопнуть, треснуть, и, например, тормозная жидкость выльется — машина станет неуправляемой. Такие вещи должны быть все время в исправном состоянии, и водитель должен за этим следить. А если это не исполняется, то нужно наказывать штрафом», — заявил он.

Тонировка авто

Марданшин убежден, что помимо обсуждаемых в новом проекте штрафов, необходимо поставить вопрос об ужесточении наказания за тонировку лобового и передних боковых стекол.

«Мы видим, что тот штраф, который установлен за незаконную тонировку лобового и передних боковых стекол автомобиля, видимо, не совсем достаточный, раз люди нарушают. Это очень серьезно влияет на безопасность дорожного движения, тем более в темное время суток, когда уменьшается видимость. Это приводит к дорожно-транспортным происшествиям», — озвучил свое мнение собеседник «Ленты.ру».

Вопрос в необходимости незапланированного ТО

При этом депутат сообщил, что одно из обсуждаемых ужесточений для автомобилистов вызывает у него вопросы.

«В предложении по данным ограничениям и штрафам предусмотрена необходимость проведения внеочередного технического осмотра (ТО) после устранения выявленных нарушений. Я считаю, что здесь нужно подходить очень выборочно. Потому что есть нарушения, которые водитель вполне спокойно может устранить или своими силами, или заехать в сервис», — объяснил он.

Не в каждом случае нужно предусматривать необходимость после устранения неисправностей проходить технический осмотр. Иначе это будет очень накладно и в финансовом плане, и по времени Рафаэль Марданшин депутат Госдумы

Сообщается, что от ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения документа отказались. Так, в инспекции предлагали штрафовать водителей в случае, если на приборной панели их авто загоралась лампочка Check Engine, которая свидетельствует о неисправности в двигателе. При этом подобный сигнал может загореться, если автомобиль заправить некачественным топливом.

В финальной версии также нет правила, согласно которому штрафуют за «капли технологических жидкостей» в моторном отсеке. Его убрали, так как к таким каплям может привести неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что в стране практически перестали ремонтировать автомобили по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а доля компенсаций в виде ремонта сократилась практически до нуля процентов.