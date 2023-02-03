Раскрыты новые требования для получения визы в Хорватию

VFS Global: подавать заявление на визу в Хорватию необходимо за 45 дней до поездки

Россиянам, желающим получить визу Хорватии, необходимо подавать заявление на нее не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки. Новые требования для туристов раскрыли в визовом центре популярной европейской страны (VFS Global).

Отмечается, что документы с более ранней датой выезда не могут быть приняты к рассмотрению. «Просьба планировать вашу поездку и подачу документов заранее», — призвали в визовом центре.

Более того, специалисты напомнили, что консульство Хорватии принимает на рассмотрение страховые полисы тех российских страховых компаний, которые сотрудничают с европейскими страховыми компаниями. «Например, "Тинькофф", "Альфа-Страхование" (входит в группу Allianz)», — пояснили они.

Ранее, в январе, россиянам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в Хорватию. Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт заявила, что статистики по визам в эту страну пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.