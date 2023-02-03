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15:29, 3 февраля 2023Силовые структуры

За убийство бывшего мужа россиянку и ее сожителя отправили в колонию

В Подмосковье суд приговорил женщину к 10 годам колонии за убийство с сожителем экс-мужа

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Московской области за убийство бывшего мужа россиянку и ее сожителя отправили в колонию. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд приговорил женщину к 10 годам и 1 месяцу общего режима, ее сожителю дали 14 лет строгого режима. Как установил суд, с 20 по 21 ноября 2021 года осужденные находились в квартире своей жертвы в городе Сергиев Посад. В ходе ссоры они решили убить хозяина. Сначала женщина нанесла жертве удар ножом в бедро, после чего ее сожитель нанес три удара в грудную клетку потерпевшего и добил его с помощью ножа, нанеся удары в грудь и шею.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, Следственный комитет возбудил и расследовал уголовное дело об убийстве.

17 ноября 2022 года сообщалось, что в Волгоградской области осудят женщину, повалившую на пол мужа и задушившую его руками.

Владимир Седов
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