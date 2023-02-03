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15:39, 3 февраля 2023Среда обитания

В Дубае продали пентхаус за рекордную сумму

The National News: в Дубае продали пентхаус за рекордные 112 миллионов долларов

Фото: Unsplash

В комплексе небоскребов Jumeirah Bay в Дубае продали пентхаус за рекордную сумму. Сделка стала самой дорогой продажей жилья в эмирате, сообщает издание The National News.

Объект находится в здании Bulgari Lighthouse. Покупатель, имя которого осталось неизвестным, заплатил за него 112 миллионов долларов. Сделка была зарегистрирована 1 февраля.

Пентхаус занимает более 3,6 тысячи квадратных метров, внутри есть девять спален. В стоимость также вошли пять парковочных мест. Другие подробности покупки не сообщаются.

В июле 2022 года стало известно, что в Нью-Йорке готовят к заключению самую дорогую сделку по продаже жилья с начала пандемии коронавируса. Объекты решили приобрести компании Orbach Affordable Housing Solutions и Black Spruce Management. Они обещали заплатить 1,75 миллиарда долларов.

Нина Ташевская
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