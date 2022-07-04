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В Нью-Йорке заключат самую дорогую сделку с жильем

В Нью-Йорке готовят к заключению сделку с недвижимостью в 1,75 миллиарда долларов

Фото: Shutterstock

В Нью-Йорке готовят к заключению самую дорогую сделку по продаже жилья с начала пандемии коронавируса. Сумма превысит миллиард долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Объекты приобретут компании Orbach Affordable Housing Solutions и Black Spruce Management. Они заплатят 1,75 миллиарда долларов (почти 96,3 миллиарда рублей) за шесть зданий с почти 1,7 тысячами квартир, которые можно сдавать в аренду.

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В газете отметили, что сделка продемонстрирует высокий спрос на недвижимость в аренду на фоне повышения ключевой ставки и нестабильности на фондовом рынке. Объекты смогут приносить инвесторам доход от 3 до 5 процентов.

В Forbes уточнили, что здания были построены в промежутке между 1960 и 2018 годом. За реализацию проекта отвечал американский застройщик Шелдон Солоу. Предприниматель скончался в Нью-Йорке в 2020 году в возрасте 92 лет.

В апреле 2022 года в Нью-Йорке заключили самую крупную тогда сделку по продаже недвижимости. Покупатель, имя которого осталось неизвестно, заплатил за объект в небоскребе 432 Парк-авеню 70,5 миллиона долларов (на тот момент более 5,2 миллиарда рублей).

Нина Ташевская
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