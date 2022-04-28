Неизвестный заплатил рекордную сумму за квартиру в Нью-Йорке

В Нью-Йорке неизвестный покупатель приобрел квартиру за 70,5 миллиона долларов

В Нью-Йорке заключили самую крупную с апреля 2021 года сделку по продаже недвижимости. Покупатель, имя которого осталось неизвестно, заплатил за объект рекордную сумму в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post.

Квартира в небоскребе 432 Парк-авеню обошлась новому владельцу в 70,5 миллиона долларов (более 5,2 миллиарда рублей). Изначально объект выставили на продажу за 79 миллионов долларов. Контракт на приобретение заключили 20 апреля текущего года.

Бывший владелец создал нынешние апартаменты площадью около 749 квадратных метров из двух квартир. Теперь жилье включает пять спален, шесть ванных комнат и кухню, совмещенную со столовой. Высота потолков в комнатах достигает почти четырех метров, полы сделаны из белого дуба. Из окон открывается панорамный вид на город.

Со зданием связан ряд проблем — владельцы одной из квартир подали иск к застройщику на сумму в 125 миллион долларов. Они пожаловались на более 1,5 тысячи дефектов, которые стали причиной затоплений и отключений электричества.

Ранее неизвестный приобрел в Нью-Йорке два пентхауса в здании Brewster Carriage House, которые принадлежали американскому певцу Джону Ледженду и его жене Крисси Тайген. Супруги попросили за за недвижимость 18 миллионов долларов.