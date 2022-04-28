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Неизвестный заплатил рекордную сумму за квартиру в Нью-Йорке

В Нью-Йорке неизвестный покупатель приобрел квартиру за 70,5 миллиона долларов

Фото: Emiliano Bar / Unsplash

В Нью-Йорке заключили самую крупную с апреля 2021 года сделку по продаже недвижимости. Покупатель, имя которого осталось неизвестно, заплатил за объект рекордную сумму в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post.

Квартира в небоскребе 432 Парк-авеню обошлась новому владельцу в 70,5 миллиона долларов (более 5,2 миллиарда рублей). Изначально объект выставили на продажу за 79 миллионов долларов. Контракт на приобретение заключили 20 апреля текущего года.

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Бывший владелец создал нынешние апартаменты площадью около 749 квадратных метров из двух квартир. Теперь жилье включает пять спален, шесть ванных комнат и кухню, совмещенную со столовой. Высота потолков в комнатах достигает почти четырех метров, полы сделаны из белого дуба. Из окон открывается панорамный вид на город.

Со зданием связан ряд проблем — владельцы одной из квартир подали иск к застройщику на сумму в 125 миллион долларов. Они пожаловались на более 1,5 тысячи дефектов, которые стали причиной затоплений и отключений электричества.

Ранее неизвестный приобрел в Нью-Йорке два пентхауса в здании Brewster Carriage House, которые принадлежали американскому певцу Джону Ледженду и его жене Крисси Тайген. Супруги попросили за за недвижимость 18 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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