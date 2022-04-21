Бывший самый сексуальный мужчина планеты продал два пентхауса неизвестному

Певец Джон Ледженд продал два пентхауса в Нью-Йорке за 18 миллионов долларов

Американский певец Джон Ледженд и его жена Крисси Тайген продали два пентхауса в Нью-Йорке неизвестному. Бывший самый сексуальный мужчина планеты и модель попросили за недвижимость 18 миллионов долларов, уточняет New York Post.

Ледженд и Тайген выставили объекты на продажу в январе 2022 года. Оба пентхауса находятся в здании Brewster Carriage House, их общая площадь составляет 566,7 квадратного метра без учета террасы на крыше в 306,5 квадратного метра. Первый объект певец и модель купили в 2018-м за девять миллионов долларов, второй — в 2020-м за 7,7 миллиона, планируя объединить их. Они решили продать недвижимость, так как мало времени проводят в Нью-Йорке.

Внутри пентхаусов шесть спален и несколько ванных комнат с оснащенными системой подогрева полами, а также три газовых камина, холодильник для вина, просторная гостиная с высокими потолками, кухня и приватный лифт.

В июле 2021 года Ледженд и Тайген продали другое жилье — особняк в лос-анджелесском городе Беверли-Хиллс. Дом выставили на продажу за 23,9 миллиона долларов, но избавиться от недвижимости вышло только со второй попытки. Первая сделка сорвалась в 2020-м, и только через год паре удалось найти второго покупателя.