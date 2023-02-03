МВФ предрек Британии экономические проблемы

Channel 4: прогноз МВФ по британской экономике хуже, чем у находящейся под санкциями РФ

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран, и хуже, чем для находящейся под многочисленными санкциями России. Об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4.

Журналисты уточнили, что экономическая политика, проводимая Лондоном, «сейчас не совсем попадает в цель». Они добавили, что высокие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь гражданам. По мнению экспертов, в стране не хватает кадров, растут ипотечные кредиты и налоги. «Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — указал телеканал.

Британская экономика упадет более чем на полпроцента, предрек МВФ. Великобритании грозит рецессия, что будет иметь «море последствий» и проблем, говорится в сюжете. «У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», — подчеркнула теневой канцлер Казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

Ранее в МВФ заявили, что темпы роста мировой экономики в 2023 году достигнут минимума, однако впоследствии ситуация улучшится.