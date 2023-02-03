Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:19, 3 февраля 2023Экономика

МВФ предрек Британии экономические проблемы

Channel 4: прогноз МВФ по британской экономике хуже, чем у находящейся под санкциями РФ

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран, и хуже, чем для находящейся под многочисленными санкциями России. Об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4.

Журналисты уточнили, что экономическая политика, проводимая Лондоном, «сейчас не совсем попадает в цель». Они добавили, что высокие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь гражданам. По мнению экспертов, в стране не хватает кадров, растут ипотечные кредиты и налоги. «Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — указал телеканал.

Британская экономика упадет более чем на полпроцента, предрек МВФ. Великобритании грозит рецессия, что будет иметь «море последствий» и проблем, говорится в сюжете. «У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», — подчеркнула теневой канцлер Казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

Ранее в МВФ заявили, что темпы роста мировой экономики в 2023 году достигнут минимума, однако впоследствии ситуация улучшится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении США отдать России 20 процентов Украины за мир
В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо
В Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО
МВФ предрек Британии экономические проблемы
Дженнифер Лопес собралась заработать миллионы на продаже своего поместья
Бойцы ВСУ рассказали о тяжелейших условиях под Артемовском
Глава ЦРУ предрек США интенсивную конкуренцию с Китаем
Американские военные решили пока не сбивать разведывательный воздушный шар
В ЦРУ предрекли критические полгода на Украине
В Гонконге заявили о продаже западного вооружения через черные рынки на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.