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17:16, 17 января 2023Экономика

В МВФ дали прогнозы относительно роста мировой экономики

Глава МВФ Георгиева: темпы роста мировой экономики ускорятся в 2024 году

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Темпы роста мировой экономики в 2023 году достигнут минимума, однако впоследствии ситуация улучшится, прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ). Слова главы организации Кристалины Георгиевой на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе приводит CNBC.

«Я не вижу причин понижать прогноз, но в 2023 году рост существенно замедлится. По прогнозам МВФ, темп снизится на половину процентного пункта по сравнению с 2022 годом», — дала такую оценку она. При этом в 2024 году рост мировой экономики ускорится, считают в МВФ.

В фонде увидели положительную динамику впервые после троекратного понижения прогноза роста с октября 2021 года. Несмотря на это, подчеркнула Георгиева, центробанкам следует быть осторожными при смягчении денежно-кредитной политики, в частности понижении процентных ставок, поскольку инфляция во многих странах остается на рекордно высоком уровне.

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В МВФ также оценили экономическую ситуацию в Китае — организация предполагает, что к концу текущего года ВВП страны вырастет примерно на 4,4 процента при условии смягчения антиковидных ограничений. Однако времена, когда на КНР приходилось около 40 процентов роста мирового ВВП, уже не вернутся.

Ранее фонд предупреждал о последствиях фрагментации мировой экономики — по данным МВФ, ущерб может составить до семи процентов мирового ВВП при неблагоприятном прогнозе и от 0,2 процента при благоприятном. Для противодействия фрагментации странам необходимо сосредоточиться на укреплении системы международной торговли, помощи развивающимся странам, особенное внимание уделить пострадавшим от глобальных потрясений, а также активизировать действия по борьбе с изменением климата.

Между тем фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов, заявил 17 января президент страны Владимир Путин. Глава государства привел оценку Минэкономразвития, согласно которой ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента, а по итогам года — на 2,5 процента, в то время как некоторые эксперты ожидали годового снижения экономики на 10-20 процентов.

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Мария Грушко
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